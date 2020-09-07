Защитник «Лиона» Рафаэл может перейти в «Истанбул Башакшехир»

Защитник «Лиона» Рафаэл Перейра да Силва в ближайшее время приедет в Турцию, чтобы обсудить контракт с «Истанбул Башакшехир», сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб и 30-летний бразилец расторгнут контракт по обоюдному согласию. Представители защитника уже ведут переговоры с турками. Ожидается, что сегодня, 7 сентября, Рафаэл отправится в Турцию.

В минувшем сезоне игрок провёл 13 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. Футболист выступает за «Лион» с 2015 года. С 2008 по 2015-й Рафаэл защищал цвета «Манчестер Юнайтед»

«Истанбул Башакшехир» впервые в истории стал чемпионом Турции по окончании минувшего сезона. Лидером по этому показателю является «Галатасарай» (22).