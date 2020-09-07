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Президент «Лиона»: Куман хочет, чтобы Депай выступал за «Барселону», но есть ещё и «Рома»

Президент «Лиона»: Куман хочет, чтобы Депай выступал за «Барселону», но есть ещё и «Рома»
Футбол / Франция 0

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал ситуацию с возможным уходом в «Барселону» 26-летнего нидерландского нападающего Мемфиса Депая.

«Контракт с Мемфисом Депаем истекает. Рональд Куман хочет, чтобы он выступал в «Барселоне», но существует ещё и вариант с «Ромой», — цитирует Оляса Goal со ссылкой на Telefoot.

Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн.

В сезоне-2019/2020 провёл на поле 22 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 15 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне нападающий провёл один матч, сделал хет-трик и получил одну жёлтую карточку.

Сумма трансфера Депая в «Барселону» составит € 25 млн
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