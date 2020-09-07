Даниил Лесовой стал игроком московского «Динамо»
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перешёл в «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт 22-летнего футболиста с клубом рассчитан на пять лет.
Фото: «Твиттер» московского «Динамо»
Лесовой выступал за тульский «Арсенал» с 2018 года. Раннее полузащитник играл в составе петербургского «Зенита». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лесовой провёл за тульский «Арсенал» 6 матчей (все — в стартовом составе), в которых забил 2 мяча (один — с пенальти).
Московское «Динамо» набрало 11 очков в 6 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является столичный «Спартак» (14). В 7-м туре чемпионата России «Динамо» примет казанский «Рубин». Встреча пройдёт 13 сентября.
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