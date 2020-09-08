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Дэвид Бекхэм использовал стикер «СКА-Хабаровска» в «Инстаграме». Фото

Дэвид Бекхэм использовал стикер «СКА-Хабаровска» в «Инстаграме». Фото
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм использовал стикер из набора «СКА-Хабаровск» для оформления одной из «сториз» в своём «инстаграме», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

Бекхэм разместил в «сториз» несколько фото, где его средний сын Ромео бьёт по воротам, которые защищает младший сын Дэвида – Круз. Фото Круза Бекхэм сопроводил подписью «Береги руки, Круз» и двумя стикерами. Одна из картинок оказалась гифкой из набора «СКА-Хабаровск», прообразом которой стал голкипер армейцев Игорь Обухов.

45-летний Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди полевых игроков.

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