«Работать только так». Глушаков опубликовал фото с Шишкиным

Полузащитник Денис Глушаков, который в настоящий момент является свободным агентом, опубликовал совместную фотографию с защитником Романом Шишкиным, который также не числится ни в одном из клубов.
«Работать только так», — написал Глушаков.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата». Полузащитник принял участие в 24 матчах и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка России (2017). С 2005 по 2013 год выступал за московский «Локомотив».
Сообщалось, что с футболистом вели переговоры «Химки», предлагая соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумели удовлетворить финансовые требования Глушакова. Отмечалось, что в ближайшее время «Химки» возобновят переговоры.
- 8 сентября 2020
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