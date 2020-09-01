Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков пожарил мясо на решётке.

«Хорошо поработали, можно хорошо и поесть», — сказал Глушаков на видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».

33-летний Глушаков в настоящее время — свободный агент и может перейти в новый клуб бесплатно. Сообщалось, что с футболистом вели переговоры «Химки», предлагая соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумели удовлетворить финансовые требования Глушакова. Отмечалось, что в ближайшее время «Химки» возобновят переговоры.



Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата». Полузащитник принял участие в 24 матчах и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка России (2017). С 2005 по 2013 год выступал за московский «Локомотив».