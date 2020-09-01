Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков пожарил мясо на решётке.
«Хорошо поработали, можно хорошо и поесть», — сказал Глушаков на видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».
33-летний Глушаков в настоящее время — свободный агент и может перейти в новый клуб бесплатно. Сообщалось, что с футболистом вели переговоры «Химки», предлагая соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумели удовлетворить финансовые требования Глушакова. Отмечалось, что в ближайшее время «Химки» возобновят переговоры.
Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата». Полузащитник принял участие в 24 матчах и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом и обладателем Суперкубка России (2017). С 2005 по 2013 год выступал за московский «Локомотив».
- 1 сентября 2020
-
21:26
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:40
-
20:30
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:47
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
19:05
-
18:52
-
18:48
-
18:33
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:23
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:09