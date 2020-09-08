Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Московский «Спартак» приступил к подготовке к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



Как сообщает пресс-служба красно-белых, к тренировкам в общей группе вернулся нападающий Александр Кокорин, который восстанавливался после травмы и всё ещё не дебютировал за клуб. При этом к команде пока не присоединились футболисты, вызванные в сборные.



Матч ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Спартак», набрав 14 очков в шести турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на 1 очко. ЦСКА (10) располагается на пятой строчке. Третье и четвёртое места занимают «Сочи» (12) и «Динамо» (11) соответственно.

Александр Кокорин: будет эффектно, если дебютирую за «Спартак» в матче с ЦСКА