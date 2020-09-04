Александр Кокорин: будет эффектно, если дебютирую за «Спартак» в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своём восстановлении в преддверии матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 13 сентября.
«Чувствую себя хорошо. Что касается готовности, тяжело оценивать, потому что я провёл мало времени в общей группе и занимался индивидуально. Много работал под нагрузкой. Жду ребят.
Когда тренируешься с группой, ты здоров и тебе нужно два-три часа на занятие. А когда восстанавливаешься – по пять-шесть часов. Я давно не травмировался, забыл, как это вообще. Когда приходишь, а ребята все тренируются, на это тяжело смотреть. Про игры вообще молчу. Тем более я пришёл в новую команду и хочу сыграть, а у меня пока не получается. Мысли направлены на то, чтобы правильно восстановиться и скорее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет это супердерби или обычный матч. Хочу на поле, хочу дебютировать, сыграть. Естественно, будет зрелищнее, если мне удастся сыграть с ЦСКА. Это дерби, так что, понятно, это будет более эффектно. Но будь это другой матч, я бы с тем же рвением стремился на поле», — сказал Кокорин в ролике на YouTube-канале «Спартака».
- 4 сентября 2020
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