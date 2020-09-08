Александр Кержаков — о возможном назначении в «Томь»: я общался с руководством клуба

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Томь».

«Могу лишь сказать, что общался с руководством клуба. Пока это всё», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

7 сентября «Томь» объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Себелев.

«Томь», набрав в семи матчах два очка, занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В следующем матче томский клуб на своём поле встретится с ивановским «Текстильщиком» (9 сентября).