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Швеция — Португалия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Швеция — Португалия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 8 сентября, состоится матч Швеция – Португалия. Встреча 2-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Португалия.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный арбитр — Йохем Камфус.

Следующий матч сборных Португалии и Швеции на групповом этапе Лиги наций УЕФА состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Португалии и Швеции по группе 2 лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Франции и Хорватии.

Календарь матчей Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021.

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