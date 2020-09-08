Швеция — Португалия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45
Сегодня, 8 сентября, состоится матч Швеция – Португалия. Встреча 2-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Португалия.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный арбитр — Йохем Камфус.
Следующий матч сборных Португалии и Швеции на групповом этапе Лиги наций УЕФА состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Португалии и Швеции по группе 2 лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Франции и Хорватии.
Календарь матчей Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021.
- 8 сентября 2020
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