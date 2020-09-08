«Истанбул» подписал бразильца Рафаэла. Клуб представил его в образе «Черепашки-ниндзя»

Бразильский защитник «Лиона» Рафаэл Перейра да Силва перешёл в «Истанбул Башакшехир», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

30-летний футболист перешёл в «Истанбул Башакшехир» на правах свободного агента. Рафаэл подписал с клубом контракт до лета 2022 года с возможностью продления ещё на год. Турецкий клуб представил игрока в виде персонажа из «Черепашек-ниндзя». В ролике бразилец появился на стадионе под главную тему из «Черепашек-ниндзя», а на глаза он надел красную повязку, как у персонажа мультсериала Рафаэля.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Истанбул Башакшехир».

Рафаэл Перейра да Силва ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Флуминенсе». В сборную Бразилии вызывался в 2012 году и провёл за неё два матча.