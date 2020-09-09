«Ювентус» достиг договорённости с «Барселоной» о трансфере Луиса Суареса

Стали известны детали трансферного предложения туринского «Ювентуса» по 33-летнему уругвайскому нападающему «Барселоны» Луису Суаресу, сообщает журналист Танкреди Палмери на Tuttomercatoweb.

По информации источника, в вопросе с переходом Луиса Суареса в «Ювентус» было решено, что уругваец откажется от последнего года контракта с «Барселоной», чтобы туринцы могли в свою очередь достичь соглашения с каталонским клубом о компенсации, которая составит около € 3 млн. Однако также будет прописана сумма бонусов в размере € 13 млн, причём примерно половина связана с весьма достижимыми целями, такими как квалификация в Лигу чемпионов и победа в чемпионате Италии, а другая половина привязана к результатам в Лиге чемпионов.

Интерес французского «Пари Сен-Жермен» подтолкнул туринцев к соглашению условий по контракту и с самим 33-летним форвардом. Условия таковы — € 12 млн в год и € 2 млн в виде различных бонусов.

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.