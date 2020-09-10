Дзанетти: Мартинес не покинет «Интер». Он знает, что уже играет за великий клуб

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.



«Он не покинет «Интер». Им интересуется не только «Барселона», но Лаутаро знает, что он уже играет за великий клуб.

Он доволен жизнью в Италии, хотя жить здесь непросто. Думаю, он идёт правильным путём. Он наше настоящее и будущее, и клуб его уважает.

Есть игроки с фиксированными отступными, и когда другой клуб приходит и платит эту сумму, то уже практически ничего не поделаешь. Но Лаутаро в «Интере» всем доволен – я это вижу», — цитирует Дзанетти Marca со ссылкой на Fox Sports.



В сезоне-2019/2020 Мартинес провёл за «Интер» 49 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 70 млн.