Ивелин Попов рискует пропустить сезон-2020/2021 из-за травмы

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов был прооперирован в Барселоне. По предварительным данным, восстановление болгарского игрока займёт от шести до восьми месяцев, сообщает издание Trud.bg.



Полузащитник получил повреждение в матче с «Тамбовом» (0:1). Игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.



В сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. 23 августа Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил повреждение. 32-летний полузащитник не только пропустит предстоящие игры Российской Премьер-лиги, но и не поможет сборной Болгарии в Лиге наций.

Ивелин Попов получил травму в дебютном матче за «Сочи»