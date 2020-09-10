«Об этом ходят легенды». Роналдо поделился воспоминаниями о вечеринках в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо рассказал о вечеринках, которые проводил, играя за мадридский клуб.



«О том, на что это было похоже, ходят легенды. В них говорится, что вечеринок было бесчисленное количество и это был перебор, но на самом деле всё было не так. Я всегда был ответственным и старался не навредить себе, своему физическому состоянию. Да, после наших побед мне нравилось праздновать. А поскольку мы побеждали всегда, это стало проблемой. Но люди преувеличивают, говоря о тех вечеринках.



Это было захватывающее время. „Реал“ и Мадрид — лучшее сочетание команды и города, которое только можно отыскать», — приводит слова Роналдо Movistar.

Роналдо выступал в составе мадридского «Реала» с 2002 по 2007 год.