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«Об этом ходят легенды». Роналдо поделился воспоминаниями о вечеринках в «Реале»

«Об этом ходят легенды». Роналдо поделился воспоминаниями о вечеринках в «Реале»
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо рассказал о вечеринках, которые проводил, играя за мадридский клуб.

«О том, на что это было похоже, ходят легенды. В них говорится, что вечеринок было бесчисленное количество и это был перебор, но на самом деле всё было не так. Я всегда был ответственным и старался не навредить себе, своему физическому состоянию. Да, после наших побед мне нравилось праздновать. А поскольку мы побеждали всегда, это стало проблемой. Но люди преувеличивают, говоря о тех вечеринках.

Это было захватывающее время. „Реал“ и Мадрид — лучшее сочетание команды и города, которое только можно отыскать», — приводит слова Роналдо Movistar.

Роналдо выступал в составе мадридского «Реала» с 2002 по 2007 год.

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