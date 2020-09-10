Орлов: «Спартак» — лучший вариант для Кузяева

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
«Мне кажется, «Спартак» — лучший вариант для Кузяева. Ему уже 27 лет, немолодой человек. В Европу надо ехать или молодым, или состоявшимся мастером за большим контрактом. Но Далеру никто там большой контракт не даст, потому что в Европе его не знают. На чемпионате мира он себя не проявил, в отличие от Дзюбы. А «Спартак» наверняка даст хороший контракт, и плюс Далер играл с Кокориным — будет связка. «Спартаку» нужны игроки середины поля. Если красно-белые приобретут Кузяева, то здорово всё рассчитают. Там Газизов правильно подсказывает Федуну», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.
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