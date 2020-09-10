Игуаин договорился с «Ювентусом» о разрыве контракта

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин согласовал с туринским клубом условия расторжения контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Футболист ведёт переговоры о присоединении к «Интер Майами» в качестве свободного агента. Личные условия будут согласованы в ближайшие дни.

Агент Игуаина прибыл в Италию, чтобы расторгнуть контрактное соглашение с туринским клубом. Аргентинец получил предложение из «Интер Майами», но окончательное решение примет только после того, как официально покинет «Ювентус».



32-летний форвард сыграл за «Ювентус» 149 матчей, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе «старой синьоры» Гонсало — трёхкратный чемпион Италии, дважды выиграл национальный Кубок.



Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игуаина в € 15 млн. В приобретении форварда были заинтересованы «Ньюкасл» и «Фулхэм».