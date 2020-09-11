«Такое возможно только во Франции». Верратти пожаловался на календарь «ПСЖ» в Лиге 1

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал итог матча 2-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (0:1).



«Думаю, сыграло сразу несколько факторов. Могу сказать, что мы сделали всё, что могли. Сегодня это был наш максимум. Невозможно просить о большем после недели тренировок. Я видел, какими уставшими парни возвращались в раздевалку. Странно составлять календарь вот так… Наш первый матч изначально назначили на день финала Лиги чемпионов, это странно. Такое возможно только во Франции.



Из-за коронавируса многие игроки оказались вне состава. Дракслеру пришлось приостановить тренировки, у нас было много молодых футболистов. Теперь через три дня будет такой же бред. Против «Марселя» нужно показать что-то другое, потому что этот матч очень важен для болельщиков», — цитирует Верратти L’Equipe со ссылкой на Canal+.

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