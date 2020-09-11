«Приветствуем чемпиона». Игуаин прилетел в Майами

Нападающий Гонсало Игуаин прилетел в Майами, где в ближайшее время подпишет контракт с «Интер Майами».

«Сердечно приветствуем Гонсало Игуаина, чемпиона и нападающего мирового уровня», — написал член правления клуба Хорхе Мас, который встретил аргентинца в аэропорту.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Хорхе Маса.

Сообщалось, что Игуаин разорвал соглашение с «Ювентусом» и присоединится к американскому клубу на правах свободного агента.



32-летний форвард сыграл за «Ювентус» 149 матчей, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе «старой синьоры» Гонсало — трёхкратный чемпион Италии, дважды выиграл национальный Кубок.



Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игуаина в € 15 млн. В приобретении форварда были заинтересованы «Ньюкасл» и «Фулхэм».