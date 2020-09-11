Олег Кононов временно покинул «Ригу»

«Рига» объявила о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.

«Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Завтра в матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс. Ждем возвращения Кононова, как только это будет возможно», — сообщает пресс-служба латвийского клуба.

Сегодня, 11 сентября, появилась информация, что Кононов покинул расположение «Риги». Команда Кононова после 17 туров лидирует в чемпионате Латвии, опережая РФШ на 2 очка.

Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России сезона-2014/2015.