Олег Кононов временно покинул «Ригу»

«Рига» объявила о временном уходе из команды главного тренера Олега Кононова.
«Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Завтра в матче с «Вентспилсом» команду возглавит Михаилс Коневс. Ждем возвращения Кононова, как только это будет возможно», — сообщает пресс-служба латвийского клуба.
Сегодня, 11 сентября, появилась информация, что Кононов покинул расположение «Риги». Команда Кононова после 17 туров лидирует в чемпионате Латвии, опережая РФШ на 2 очка.
Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России сезона-2014/2015.
- 11 сентября 2020
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