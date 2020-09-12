«Торино» отказался отдать Андреа Белотти «Тоттенхэму» в аренду с правом выкупа за € 50 млн

Английский «Тоттенхэм Хотспур» проявил заинтересованность в 26-летнем итальянском форварде «Торино» Андреа Белотти, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, «Тоттенхэм» предложил «Торино» отдать Белотти в аренду с необязательным правом выкупа за € 50 млн. Такое предложение не устроило итальянский клуб. «Торино» собирается рассматривать предложения только о полноценной продаже форварда, о чём уже и был проинформирован лондонский клуб.

В прошедшем сезоне Андреа Белотти провёл за «Торино» 44 встречи во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в € 35 млн.