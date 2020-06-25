Президент «Торино» заявил, что не планирует продавать Белотти дешевле € 100 млн
Президент «Торино» Урбано Кайро сообщил о своём нежелании расставаться с нападающим Андреа Белотти.
Ранее становилось известно, что форвард может перейти в «Интер» на смену Лаутаро Мартинесу, в услугах которого заинтересована «Барселона».
«Не намерен продавать его, почему я должен это делать? Он очень хороший форвард и для сборной Италии, я держусь за него. Я отказался от продажи, хотя за него предлагали большие деньги, и ни разу не пожалел.
Никто никогда не предлагал за Андреа € 100 миллионов, иначе я был бы вынужден продать его. Он не продается», — приводит слова президента Football Italia.
В текущем сезоне Белотти провёл в рамках Серии А 25 матчей, забил десять голов и сделал две голевых передачи.
Белотти может перейти в «Интер»
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