Президент «Торино» заявил, что не планирует продавать Белотти дешевле € 100 млн

Президент «Торино» Урбано Кайро сообщил о своём нежелании расставаться с нападающим Андреа Белотти.



Ранее становилось известно, что форвард может перейти в «Интер» на смену Лаутаро Мартинесу, в услугах которого заинтересована «Барселона».



«Не намерен продавать его, почему я должен это делать? Он очень хороший форвард и для сборной Италии, я держусь за него. Я отказался от продажи, хотя за него предлагали большие деньги, и ни разу не пожалел.



Никто никогда не предлагал за Андреа € 100 миллионов, иначе я был бы вынужден продать его. Он не продается», — приводит слова президента Football Italia.

В текущем сезоне Белотти провёл в рамках Серии А 25 матчей, забил десять голов и сделал две голевых передачи.