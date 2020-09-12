Де Брёйне — о несостоявшемся переходе Месси в «Манчестер Сити»: мне плевать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал несостоявшийся переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан «горожан».
«Мне действительно плевать. Меня это не заботит. Если бы Месси перешёл в „Манчестер Сити“, это нам помогло бы, потому что считаю его лучшим футболистом всех времён. Но никогда не уделяю много внимания тому, кто может прийти и что может случиться.
Играешь вместе с футболистами, которые есть в твоей команде. Думаю, у нас довольно хорошая команда в этом плане. Было бы глупо предполагать, что произойдёт, если к нам перейдёт какой-то определённый игрок. В футболе такое происходит постоянно. Всё идёт к тому, что трансфер состоится, а в итоге ничего не получается», — приводит слова Де Брёйне Daily Mail.
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