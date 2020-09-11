Креспо: чтобы уйти из «Барселоны», Месси был нужен не отец, а профессионал

Бывший футболист сборной Аргентины Эрнан Креспо прокомментировал попытку Лионеля Месси покинуть «Барселону».
«Проблема этой ситуации в том, что, при всём уважении к Хорхе Месси, мне кажется, что в подобных обстоятельствах нужен профессионал. Говорить с отцом, пусть он и ваш агент, — не то же самое, что говорить с агентом-профессионалом. Агент не будет принимать во внимание семейные обстоятельства и так далее.
Не хочу преуменьшать заслуги Хорхе Месси, но не стоило отказываться от услуг людей, которые могли бы решить эту проблему ещё раньше. Продлить контракт Месси с «Барселоной» нетрудно, для этого не нужно много опыта. Гораздо сложнее действовать в такой ситуации, которая произошла», — цитирует Креспо Mundo Deportivo.
7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством Кумана. Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна.
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