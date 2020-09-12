«Рома» предложила Милику контракт с зарплатой € 4,5 млн за сезон

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти в «Рому», римляне предложили поляку контракт на пять лет, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, столичный клуб предложил форварду зарплату € 4,5 млн в год.
11 сентября сообщалось, что Милик неожиданно сообщил руководству «Наполи», что хочет остаться в клубе, и привёл этим в ярость неаполитанцев. Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сказал, что если Аркадиуш откажется уйти, то ему будет нелегко, потому что клуб уже подписал двух нападающих и для поляка места нет.
В минувшем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 25 матчей в итальянской Серии А и забил 11 голов. «Наполи», набрав 59 очков по итогам сезона, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 12 сентября 2020
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:17
-
22:08
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:39
-
21:22
-
21:21
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:19
-
20:11
-
20:08
-
19:53
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19