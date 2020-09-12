«Рома» предложила Милику контракт с зарплатой € 4,5 млн за сезон

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти в «Рому», римляне предложили поляку контракт на пять лет, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, столичный клуб предложил форварду зарплату € 4,5 млн в год.

11 сентября сообщалось, что Милик неожиданно сообщил руководству «Наполи», что хочет остаться в клубе, и привёл этим в ярость неаполитанцев. Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сказал, что если Аркадиуш откажется уйти, то ему будет нелегко, потому что клуб уже подписал двух нападающих и для поляка места нет.

В минувшем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 25 матчей в итальянской Серии А и забил 11 голов. «Наполи», набрав 59 очков по итогам сезона, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.