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«Крылья Советов» обыграли «Томь», одержав третью победу подряд

«Крылья Советов» обыграли «Томь», одержав третью победу подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» обыграли «Томь» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым, ассистировали ему судьи на линии Сергей Каруненко и Артур Тиракьянц.

Счёт был открыт во втором тайме — на 60-й минуте автором забитого мяча стал Иван Сергеев. На 69-й минуте преимущество самарского клуба увеличил Егор Голенков. Таким образом, «Крылья Советов» одержали третью победу подряд в ФНЛ.

«Крылья Советов», набрав 16 очков, занимают пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» (2) — на 21-м месте. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Иртышом», а «Томь» дома встретится с «Волгарём». Матчи состоятся 19 сентября.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
13 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Томь
Томск
1:0 Сергеев – 60'   2:0 Голенков – 69'
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