Газизов – о судействе в матче с ЦСКА: была рука, ну и? В следующий раз нам повезёт больше

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал работу судей в матче с ЦСКА (1:3).
«Я не хочу говорить про судейство. Мощнейших ошибок не было, мне понравилось. Была рука? Ну и? В следующий раз нам повезёт больше», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. В концовке матча третий гол забил Чидера Эджуке с передачи Ивана Облякова.
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