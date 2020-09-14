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«Манчестер Юнайтед» может купить Перишича вместо Санчо

«Манчестер Юнайтед» может купить Перишича вместо Санчо
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты на случай, если не удастся заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, «красные дьяволы» проявили интерес к хавбеку «Интера» Ивану Перишичу, в прошлом сезоне выступавшему на правах аренды за «Баварию». Манкунианцы могут приобрести 31-летнего хорвата вместо Санчо.

Перишич в прошедшей кампании принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С хавбеком в составе мюнхенская команда завоевала требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов.

За «Интер» Перишич выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета «Вольфсбурга», дортмундской «Боруссии» и «Брюгге».

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