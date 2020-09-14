«Манчестер Юнайтед» может купить Перишича вместо Санчо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты на случай, если не удастся заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Telegraph, «красные дьяволы» проявили интерес к хавбеку «Интера» Ивану Перишичу, в прошлом сезоне выступавшему на правах аренды за «Баварию». Манкунианцы могут приобрести 31-летнего хорвата вместо Санчо.



Перишич в прошедшей кампании принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С хавбеком в составе мюнхенская команда завоевала требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов.



За «Интер» Перишич выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета «Вольфсбурга», дортмундской «Боруссии» и «Брюгге».

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