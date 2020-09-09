«Бавария» не договорилась о выкупе Ивана Перишича. Игрок вернётся в «Интер»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Баварию», вернётся в миланский клуб. Об этом заявил главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, немецкий клуб был заинтересован в выкупе 31-летнего футболиста и предложил за него «нерадзурри» € 12 млн. «Интер» посчитал цену заниженной, а «Бавария» решила не улучшать предложение.



Перишич в прошедшей кампании принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С хавбеком в составе мюнхенская команда завоевала требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов.



За «Интер» Перишич выступает с 2015 года, а до этого защищал цвета «Вольфсбурга», дортмундской «Боруссии» и «Брюгге».

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