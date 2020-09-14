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«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Через 6 минут форвард Артём Дзюба упрочил преимущество петербургского клуба. Во втором тайме, на 60-й минуте, хавбек тульского «Арсенала» Юрий Ковалев сократил отставание гостей. В концовке матча, на 86-й минуте, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин установил итоговый счёт.

«Зенит» набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Сочи» (15) и «Спартак» (14).

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
14 сентября 2020, понедельник. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Мостовой – 25'   2:0 Дзюба – 31'   2:1 Ковалев – 60'   3:1 Ерохин – 86'
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