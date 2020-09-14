«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Через 6 минут форвард Артём Дзюба упрочил преимущество петербургского клуба. Во втором тайме, на 60-й минуте, хавбек тульского «Арсенала» Юрий Ковалев сократил отставание гостей. В концовке матча, на 86-й минуте, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин установил итоговый счёт.
«Зенит» набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров входят «Сочи» (15) и «Спартак» (14).
- 14 сентября 2020
-
21:48
-
21:37
-
21:31
-
21:24
-
21:18
-
21:02
-
20:55
-
20:23
-
20:23
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:41
-
19:35
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
18:52
-
18:39
-
18:38
-
18:15
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
16:13
Партнерский контент