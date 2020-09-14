«Вулверхэмптон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:2 проиграл «Вулверхэмптону». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Майком Дином, ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Марк Скоулз.

Счёт был открыт в начале встречи — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Хименес, ему ассистировал Даниэл Каштелу. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Ромен Сес с передачи Педру Нету.

В следующем туре «Вулверхэмптон» на своём поле встретится с «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» в гостях — с «Астон Виллой». Оба матча состоятся 21 сентября.

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» финишировал на 7-м месте в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» — на 9-м.