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«Вулверхэмптон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

«Вулверхэмптон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:2 проиграл «Вулверхэмптону». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Майком Дином, ассистировали судьи на линиях Даррен Кэнн и Марк Скоулз.

Счёт был открыт в начале встречи — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Рауль Хименес, ему ассистировал Даниэл Каштелу. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Ромен Сес с передачи Педру Нету.

В следующем туре «Вулверхэмптон» на своём поле встретится с «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» в гостях — с «Астон Виллой». Оба матча состоятся 21 сентября.

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» финишировал на 7-м месте в АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» — на 9-м.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
14 сентября 2020, понедельник. 20:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Хименес – 3'   0:2 Сес – 6'
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