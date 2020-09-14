Марко Николич: у «Локомотива» будет ещё много матчей до Лиги чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0).
«Может быть, стоило выпустить Крыховяка чуть-чуть раньше, а может быть, чуть-чуть позже. Никогда не знаешь, как ответить на такой вопрос. Он принёс на поле энергии. Это важно. Но не получилось: два-три раза бил, но не вышло забить, как, например, в прошлом сезоне здесь, когда забил очень красивый гол с 30 метров.
Не настораживает ли мне физическое состояние команды перед матчами еврокубков? Что я должен сказать сейчас? Мы будем играть через шесть дней с «Тамбовом». Потом будут ЦСКА, «Химки», будет много матчей до Лиги чемпионов. Мы готовимся к «Тамбову», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Ростов», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Локомотив» (9) — на 9-м месте.
- 14 сентября 2020
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