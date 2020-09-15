Агент Лаутаро Мартинеса прокомментировал интерес к форварду со стороны «Реала»

Агент и представитель 23-летнего аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прокомментировал свой визит в штаб-квартиру клуба, развеяв слухи о возможном переходе игрока в другую команду.
«Визит в офис «Интера»? Это был визит вежливости, в котором не было разговоров о Мадриде или «Барсе». Лаутаро остаётся в клубе. С «Реалом» ничего нет», — цитирует слова представителя Мартинеса AS.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» достиг соглашения с «Интером» о переходе Мартинеса.
- 15 сентября 2020
-
03:35
-
03:20
-
03:01
-
02:41
-
02:01
-
01:52
-
01:36
-
01:23
-
01:01
-
00:45
-
00:41
-
00:27
-
00:11
-
00:09
-
00:01
- 14 сентября 2020
-
23:47
-
23:33
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
22:23
-
22:09
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:37
-
21:31