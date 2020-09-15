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Агент Лаутаро Мартинеса прокомментировал интерес к форварду со стороны «Реала»

Агент Лаутаро Мартинеса прокомментировал интерес к форварду со стороны «Реала»
Футбол / Италия 0

Агент и представитель 23-летнего аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса прокомментировал свой визит в штаб-квартиру клуба, развеяв слухи о возможном переходе игрока в другую команду.

«Визит в офис «Интера»? Это был визит вежливости, в котором не было разговоров о Мадриде или «Барсе». Лаутаро остаётся в клубе. С «Реалом» ничего нет», — цитирует слова представителя Мартинеса AS.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» достиг соглашения с «Интером» о переходе Мартинеса.

«Реал» достиг соглашения с «Интером» о переходе Лаутаро Мартинеса. Сделка была в секрете
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