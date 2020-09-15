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Дубль Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Лугано»

Дубль Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Лугано»
Футбол / Италия 0

В товарищеском матче «Интер» встречался со швейцарским клубом «Лугано». Матч завершился победой итальянской команды со счётом 5:0.

На 4-й минуте встречи полузащитник «Интера» Далберт открыл счёт. На 36-й минуте защитник «Лугано» Акош Кечкеш отправил мяч в собственные ворота, а через несколько секунд до разгромного счёт довёл форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес. На 43-й минуте Мартинес оформил дубль. В начале второго тайма, на 47-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лугано», который реализовал нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

«Интер» набрал 82 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ювентус» (83).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 сентября 2020, вторник. 18:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
5 : 0
Лугано
Лугано, Швейцария
1:0 Далберт – 4'   2:0 Кечкеш – 36' (автогол)   3:0 Мартинес – 36'   4:0 Мартинес – 43'   5:0 Лукаку – 47' (пен)
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