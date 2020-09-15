Дубль Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Лугано»

В товарищеском матче «Интер» встречался со швейцарским клубом «Лугано». Матч завершился победой итальянской команды со счётом 5:0.



На 4-й минуте встречи полузащитник «Интера» Далберт открыл счёт. На 36-й минуте защитник «Лугано» Акош Кечкеш отправил мяч в собственные ворота, а через несколько секунд до разгромного счёт довёл форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес. На 43-й минуте Мартинес оформил дубль. В начале второго тайма, на 47-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лугано», который реализовал нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

«Интер» набрал 82 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ювентус» (83).