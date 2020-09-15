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«Гент» обыграл «Рапид» в квалификации Лиги чемпионов и сыграет с киевским «Динамо»

«Гент» обыграл «Рапид» в квалификации Лиги чемпионов и сыграет с киевским «Динамо»
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский «Гент» обыграл австрийский «Рапид» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Генте на стадионе «Геламко Арена». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, ассистировали судьи на линиях Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.

Счёт был открыт в первом тайме — на 36-й минуте автором забитого мяча стал Никлас Дорш, которому ассистировал Свен Кумс. На 59-й минуте преимущество бельгийского клуба увеличил Роман Яремчук, который реализовал пенальти. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Юсуф Демир с передачи Деяна Любичича.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Гент» встретится с киевским «Динамо», которое обыграло «АЗ Алкмар» (2:0).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
15 сентября 2020, вторник. 21:30 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
2 : 1
Рапид В
Вена, Австрия
1:0 Дорш – 36'   2:0 Яремчук – 59' (пен)   2:1 Демир – 90+3'
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