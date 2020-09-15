«Гент» обыграл «Рапид» в квалификации Лиги чемпионов и сыграет с киевским «Динамо»
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов бельгийский «Гент» обыграл австрийский «Рапид» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Генте на стадионе «Геламко Арена». Обслуживала матч шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом, ассистировали судьи на линиях Мехмет Чулум и Стефан Хальберг.
Счёт был открыт в первом тайме — на 36-й минуте автором забитого мяча стал Никлас Дорш, которому ассистировал Свен Кумс. На 59-й минуте преимущество бельгийского клуба увеличил Роман Яремчук, который реализовал пенальти. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Юсуф Демир с передачи Деяна Любичича.
В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Гент» встретится с киевским «Динамо», которое обыграло «АЗ Алкмар» (2:0).
- 15 сентября 2020
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