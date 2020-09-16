«ПСЖ» может получить доказательства расистских оскорблений Неймара со стороны Гонсалеса

«Пари Сен-Жермен» может получить доказательства расистских оскорблений Неймара со стороны защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в третьем туре чемпионата Франции, сообщает Get French Football News.
По данным источника, компания BeIN Sports имеет в распоряжении видео, где подтверждается правдивость слов бразильского нападающего. Теперь в «ПСЖ» анализируют каждый ракурс скандального эпизода и уверены, что смогут доказать оскорбления со стороны Гонсалеса.
Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка. Сам Гонсалес отрицает, что оскорбил Неймара.
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