«Я чёрный, сын чёрного, внук и правнук чёрного». Неймар объяснил удар защитника «Марселя»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, почему ударил по голове защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче 3-го тура французской Лиги 1 (0:1).



«Накануне я взбунтовался. Меня наказали удалением, потому что я хотел ударить того, кто меня обидел. Я решил, что не могу просто уйти, ничего не сделав, потому что понимал, что ответственные лица ничего не предпримут. Я хотел ответить, играя в футбол, но этого сделать не получилось, и я взбунтовался. В нашем виде спорта агрессия, оскорбления, ругательства — это часть игры, часть борьбы. Нельзя проявлять слабость. Отчасти я понимаю этого парня, но расизм и нетерпимость недопустимы.



Я чёрный, сын чёрного, внук и правнук чёрного. Я горжусь этим и не считаю, что отличаюсь от других. Я хотел, чтобы те, кто отвечает за порядок в матче, заняли беспристрастную позицию. Для предвзятого отношения нет места.



Должен ли я был проигнорировать это? Пока не знаю. Сейчас я говорю хладнокровное „да“, но когда мы с товарищами обратились за помощью к рефери, нас проигнорировали. В этом вся проблема! Работая в индустрии развлечений, необходимо задуматься. Действие привело к реакции и дошло до того, что произошло. Я принимаю своё наказание, потому что мне следовало идти по пути чистого футбола. С другой стороны, я надеюсь, что обидчик также понесёт наказание.



Расизм существует. Он существует, но мы должны его остановить. Хватит! Этот парень поступил как дурак. Я тоже поступил глупо, позволил втянуть себя в это. При этом я всё ещё держу голову высоко поднятой. Однако всем нам следует задуматься о том, что не все чёрные и белые люди находятся в равных условиях. Ущерб от столкновений может быть катастрофическим для обеих сторон. Мы не выбираем цвет кожи. Мы равны.



Я потерялся в игре и мне не хватило мудрости… Понимаю, что если игнорировать проявление расизма или просто находиться в центре событий, это делу не поможет. Но мы должны продвигать антирасистское движение, чтобы те, у кого меньше возможностей, были защищены. Мы снова встретимся, и всё будет по-моему, по-футбольному. Иди с миром! Ты знаешь, что сказал. Я знаю, что сделал. Больше любви для этого мира», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».