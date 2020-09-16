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«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы АПЛ узнали соперников по Кубку лиги

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы АПЛ узнали соперников по Кубку лиги
Футбол / Англия 0

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка английской лиги, сообщает Sky Sports. На этой стадии турнира свой путь начинают ведущие клубы Премьер-лиги.

Итоги жеребьёвки:

«Линкольн Сити» – «Ливерпуль»
«Бристоль Сити» / «Нортгемптон Таун» – «Астон Вилла»
«Моркам» – «Ньюкасл Юнайтед»
«Лутон Таун» – «Манчестер Юнайтед»
«Престон Норт Энд» – «Брайтон энд Хоув Альбион» / «Портсмут»
«Ипсвич Таун» / «Фулхэм» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Манчестер Сити» – «Борнмут»
«Миллуолл» – «Бёрнли» / «Шеффилд Юнайтед»
«Челси» – «Барнсли»
«Вулверхэмптон» / «Сток Сити» – «Гиллингем»
«Лестер Сити» – «Арсенал»
«Вест Бромвич Альбион» / «Харрогейт Таун» – «Саутгемптон» / «Брентфорд»
«Ньюпорт Каунти» – «Уотфорд»
«Флитфуд Таун» – «Эвертон» / «Солфорд Сити»
«Лейтон Ориент» – «Тоттенхэм Хотспур»
«Вест Хэм Юнайтед» – «Лидс Юнайтед» / «Халл Сити».

Турнирная сетка Кубка английской лиги
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