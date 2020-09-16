Геркус: скажу Кикнадзе, что так дела не делаются, особенно в футболе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, какие слова адресовал бы нынешнему руководителю клуба Василию Кикнадзе.

«Обсуждали ли премии на совете директоров клуба? Конечно. Многие вещи, которые протоколируются, — это не те, что обсуждаются. Они были в курсе, но воспользовались тем, что не было письма или не нашли его. Это моё упущение, что при увольнении у меня не было копий всех документов – меня провожали с почестями и благодарностями, что мне в голову не могло прийти, что у коллег возникнут вопросы.

Цитата акционера: «Ничего, кроме слов благодарности, если что, мы всегда с тобой – обращайся по любому вопросу». Это говорил господин Белозёров. Я полагался на это, если бы мог предположить иск, то пошёл бы к юристам и составил положение о расторжении трудового договора, в котором предусматривалось бы отсутствие любой возможности подавать иски. Но я положился на слова совета директоров и акционера.



Что скажу Кикнадзе? Что не надо так делать. Что было ошибкой так себя вести с людьми, ведь жизнь длинная, а земля круглая, особенно в футболе. Так дела не делаются. Всё футбольное комьюнити, с которым я общаюсь, считают это маргинализацией нашей работы. Мы вносим в нашу непростую и инфарктную работу вот такие разборки. Это приводит к трате нервов, времени и взаимным киданием разными вещами. Я бы не хотел комментировать «Локомотив», но меня вынудили это сделать. За время процесса никто из «Локомотива» на меня не выходил", — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.