Илья Геркус выиграл суд у «Локомотива»
Суд огласил решение по иску московского «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
«Отказать в удовлетворении исковых требований. Оно может быть обжаловано», — передаёт слова судьи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
28 января стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составила 144,6 млн рублей.
Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.
Геркус: не вижу смысла в иске «Локомотива», кроме нанесения мне репутационного ущерба
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