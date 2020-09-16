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Илья Геркус выиграл суд у «Локомотива»

Илья Геркус выиграл суд у «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Суд огласил решение по иску московского «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.

«Отказать в удовлетворении исковых требований. Оно может быть обжаловано», — передаёт слова судьи корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

28 января стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составила 144,6 млн рублей.

Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. Пост генерального директора «Локомотива» после Геркуса занял Василий Кикнадзе.

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