Таблица РПЛ: «Краснодар» поднялся на 7-е место после технического поражения «Ротора»

В Российской Премьер-Лиге завершены все матчи 7-го тура.
«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» (3:1) и возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 16 очков. «Спартак» (14) уступил ЦСКА (1:3) и опустился на третье место. Вторую строчку занимает «Сочи», который обыграл «Ахмат» (1:0) в матче 7-го тура. «Рубин» (11) переиграл «Динамо» (11) со счётом 1:0 и вышел на шестое место в таблице, бело-голубые занимают пятую строчку.
КДК РФС засчитал волгоградскому «Ротору» техническое поражение со счётом 0:3 в матче с «Краснодаром», который набрал 11 очков и поднялся на седьмое место в лиге. «Ротор» (2) занимает последнее, 16-е место в таблице. «Ростов» (11) сыграл вничью с «Локомотивом» (9) и располагается на восьмой строчке. «Железнодорожники» — на 10-м месте.
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