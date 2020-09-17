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«Лидс» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Халлу»

«Лидс» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Халлу»
Футбол / Англия 0

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лидс Юнайтед» в серии пенальти уступил «Халл Сити» и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Дэвидом Уэббом, ассистировали судьи на линиях Джеймс Уилсон и Шон Хадсон.

Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Маллик Уилкс, которому ассистировал Джеймс Скотт. «Лидс Юнайтед» восстановил равновесие в компенсированное время второго тайма, гол забил Эгзиян Алиоски.

В серии пенальти «Халл Сити» одержал победу со счётом 9:8. У «Лидс Юнайтед» свои попытки не реализовали Алиоски и Джейми Шаклтон. В составе «Халл Сити» промахнулся Льюи Койл.

Завершились ещё два матча 2-го раунда Кубка лиги. «Эвертон» разгромил «Солфорд Сити» со счётом 3:0. «Саутгемптон» проиграл «Брентфорду» (0:2).

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
16 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Нергор – 40'   0:2 да Силва – 45+1'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
16 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
8 : 9
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 Уилкс – 5'   1:1 Алиоски – 90+3'
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
16 сентября 2020, среда. 22:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Солфорд Сити
Солфорд
1:0 Кин – 8'   2:0 Сигурдссон – 74'   3:0 Кин – 87' (пен)
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