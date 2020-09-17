«Лидс» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Халлу»

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лидс Юнайтед» в серии пенальти уступил «Халл Сити» и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Дэвидом Уэббом, ассистировали судьи на линиях Джеймс Уилсон и Шон Хадсон.
Счёт был открыт в начале матча — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Маллик Уилкс, которому ассистировал Джеймс Скотт. «Лидс Юнайтед» восстановил равновесие в компенсированное время второго тайма, гол забил Эгзиян Алиоски.
В серии пенальти «Халл Сити» одержал победу со счётом 9:8. У «Лидс Юнайтед» свои попытки не реализовали Алиоски и Джейми Шаклтон. В составе «Халл Сити» промахнулся Льюи Койл.
Завершились ещё два матча 2-го раунда Кубка лиги. «Эвертон» разгромил «Солфорд Сити» со счётом 3:0. «Саутгемптон» проиграл «Брентфорду» (0:2).
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