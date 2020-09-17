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Тренер «Шеффилда»: надеюсь, Бэйл останется в Мадриде

Тренер «Шеффилда»: надеюсь, Бэйл останется в Мадриде
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер иронично прокомментировал вероятное возвращение валлийского полузащитника Гарета Бэйла в АПЛ.

«Когда мы только вышли в Премьер-лигу, все говорили о том, что Эден Азар перейдёт в „Реал“. Тогда я сказал, что лично вызову ему такси в аэропорт.

Надеюсь, Бэйл продолжит играть в Мадриде, это невероятный город, там множество отличных полей для гольфа. Давайте не будем усложнять нам задачу.

Но вообще я, конечно, не удивляюсь тому, что Бэйл хочет вернуться в Англию. Болельщики «Тоттенхэма» хотят, чтобы это случилось. Но я никак не могу представить, что эта новость порадует фанатов «Шеффилд Юнайтед», потому что для нас это очередной вызов", — приводит слова Уайлдера Daily Mail.

Источник: «Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму»
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