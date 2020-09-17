Тренер «Шеффилда»: надеюсь, Бэйл останется в Мадриде
Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер иронично прокомментировал вероятное возвращение валлийского полузащитника Гарета Бэйла в АПЛ.
«Когда мы только вышли в Премьер-лигу, все говорили о том, что Эден Азар перейдёт в „Реал“. Тогда я сказал, что лично вызову ему такси в аэропорт.
Надеюсь, Бэйл продолжит играть в Мадриде, это невероятный город, там множество отличных полей для гольфа. Давайте не будем усложнять нам задачу.
Но вообще я, конечно, не удивляюсь тому, что Бэйл хочет вернуться в Англию. Болельщики «Тоттенхэма» хотят, чтобы это случилось. Но я никак не могу представить, что эта новость порадует фанатов «Шеффилд Юнайтед», потому что для нас это очередной вызов", — приводит слова Уайлдера Daily Mail.
Источник: «Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму»
- 17 сентября 2020
-
01:16
-
00:52
-
00:45
-
00:31
-
00:24
-
00:09
- 16 сентября 2020
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
23:04
-
23:03
-
22:46
-
22:44
-
22:31
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:35
-
21:32
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
20:52
-
20:48
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:17
Партнерский контент