Флик: Тьяго — выдающийся игрок. Могу лишь поздравить «Ливерпуль»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий переход полузащитника Тьяго Алькантары в «Ливерпуль».



«Тьяго – выдающийся игрок. Он был очень важен для нас. Я и мой штаб наслаждались работой с ним. Мы очень эмоционально попрощались. Могу лишь поздравить «Ливерпуль», они заполучили великолепного футболиста и замечательного человека.



Тьяго давал команде множество опций и делал нас непредсказуемыми. Он принимал решения, которые никто не ожидал. Теперь мы теряем ещё одного хорошего игрока», — приводятся слова Флика в «твиттере» Bayern & Germany.



Напомним, что в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть «Баварию». Об этом он уведомил руководство клуба. 29-летний испанец является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

Стали известны подробности трансфера Тьяго Алькантары в «Ливерпуль»