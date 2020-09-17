Стали известны подробности трансфера Тьяго Алькантары в «Ливерпуль»

Стали известны условия предстоящего перехода полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары в «Ливерпуль», а также контракта игрока с английским клубом.



Как сообщает журналистка Мелисса Редди в «Твиттере», изначальная сумма трансфера составит £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение контракта 29-летнего испанца. Ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы, среди которых победы в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также выступление Алькантары в еврокубках.



Журналист Дэвид Мэддок на своей странице уточняет, что Тьяго пройдёт медицинское обследование для «Ливерпуля» уже сегодня, 17 сентября. За свою новую команду хавбек будет выступать под 6-м номером, освободившимся после перехода защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

«Ливерпуль» согласовал с «Баварией» трансфер Тьяго Алькантары