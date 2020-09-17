«Локомотив» интересуется экс-форвардом «Спартака» Зе Луишем

Московский «Локомотив» проявляет интерес к кабовердскому нападающему «Порту» Зе Луишу, утверждает O Jogo.

По данным источника, российский клуб рассматривает африканца в качестве альтернативы бразильскому нападающему «Порту» Тикиньо. Кроме того Зе Луишем интересуются «Бенфика», «Истанбул Башакшехир», «Севилья», «Сельта» и «Фенербахче». «Севилья» пыталась приобрести форварда прошлой зимой, но тогда испанский клуб отказался платить требуемые € 20 млн.

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе) и забил семь голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.