«Локомотив» интересуется экс-форвардом «Спартака» Зе Луишем
Московский «Локомотив» проявляет интерес к кабовердскому нападающему «Порту» Зе Луишу, утверждает O Jogo.
По данным источника, российский клуб рассматривает африканца в качестве альтернативы бразильскому нападающему «Порту» Тикиньо. Кроме того Зе Луишем интересуются «Бенфика», «Истанбул Башакшехир», «Севилья», «Сельта» и «Фенербахче». «Севилья» пыталась приобрести форварда прошлой зимой, но тогда испанский клуб отказался платить требуемые € 20 млн.
Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе) и забил семь голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Китайский клуб перебил предложение «Локомотива» по Тикиньо
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