Гол Натхо в овертайме вывел «Партизан» в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Сербский «Партизан» одержал победу в матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с молдавским «Сфынтул Георге». Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась со счётом 1:0 в пользу белградской команды.
В основное время матча команды голов не забили. В овертайме экс-полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо забил победный гол «Партизана», реализовав пенальти.
Встречу обслуживала эстонская бригада арбитров во главе с Юрием Фришером. Помогали Вейко Мытсник и Арон Хярсинг. Резервный арбитр — Кристо Кюльястинен.
В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Партизан» встретится с бельгийским «Шарлеруа».
Расписание всех матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021
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