Тьяго Алькантара трогательно попрощался с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара попрощался с мюнхенским клубом в преддверии перехода в «Ливерпуль».
«Да, я принял самое трудное решение в своей карьере. Я завершу свою главу в этом потрясающем клубе, где я рос как игрок в течение семи лет. Победы, радость, но также и тяжёлые времена. Но я больше всего горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым мечтающим парнем, а уеду пропитанным историей и культурой этого клуба. Здесь я научился любить традиции, с которыми теперь прощаюсь, но которые никогда не забуду. Я пережил невероятные моменты в этом городе. Всё это время со мной рядом была моя баварская семья, которая отлично ко мне относилась и любовь которой я чувствовал каждую секунду.
Моё решение – исключительно спортивное. Как футболист, я хочу получать новые вызовы, чтобы развиваться. «Бавария» всегда будет моим домом. Спасибо!» — сказал Тьяго.
Права на видео принадлежат УЕФА и Немецкому футбольному союзу (DFB). Ролик доступен в «твиттере» Тьяго.
- 18 сентября 2020
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