Ливанский футболист скончался от огнестрельного ранения в голову

Ливанский полузащитник Мохамед Атви скончался в больнице в результате полученного огнестрельного ранения. 21 августа игрок находился на похоронах одной из жертв взрывов в Бейруте. Память покойного почтили выстрелами в воздух, но одна из пуль попала в голову Атви.
Мохамед был доставлен в больницу и введён в состояние искусственной комы. В таком состоянии он находился практически месяц – 18 сентября бывший футболист сборной Ливана скончался от полученного ранения.
Атви выступал за ливанские клубы «Аль-Ансар», «Тадамон Сур», «Ахаа Ахли», а также сыграл несколько матчей за национальную команду.
«Это не только потеря его семьи, но и потеря для клуба, поскольку он всегда занимал особое место в сердцах болельщиков, которые видели в нем хорошо воспитанного лидера, который многое отдал клубу», — цитирует AS пресс-службу «Аль-Ансара».
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