«Астон Вилла» объявила о переходе Бертрана Траоре

Нападающий «Лиона» Бертран Траоре перешёл в «Астон Виллу». Сумма трансфера пока не разглашается.



«Очень рады, что Бертран решил перейти в «Астон Виллу». Он игрок с огромным талантом и действительно расширит наши возможности в атаке», — цитирует главного тренера клуба Дина Смита пресс-служба «львов».



Бертран Траоре в английской Премьер-лиге с 2014 по 2017 год выступал за «Челси». В составе синих провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2017 году форвард перешёл в «Лион» за € 10 млн.



В сезоне-2019/2020 Траоре провёл 35 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бертрана в € 9,5 млн.

Бертран Траоре близок к переходу в «Астон Виллу»